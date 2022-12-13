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Мэры просят депутатов не голосовать за скандальную реформу градостроительства

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 декабря 2022, 11:35
ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Главы украинских городов и сел выступили против принятия скандального законопроекта №5655 о реформе градостроительства, рассмотрение которого во втором чтении ожидается 13 декабря, и просят доработать его.

Источник: обращение руководителей городов, опубликованное на сайте Ассоциации городов Украины

Прямая речь: "Мы, главы украинских городов, сел и поселков, выражаем свою позицию и подчеркиваем, что в этом вопросе абсолютно единодушны и категорически против принятия этого законопроекта.

Ассоциация городов Украины, как крупнейшая ассоциация органов местного самоуправления, четко выразила свою позицию: нельзя допустить принятия этого документа в той редакции, которая существует сейчас".

Детали: В обращении говорится, что законопроект создает условия для монопольного централизованного допуска строителей на рынок. Тем, кто попадет туда, будет разрешено создать частный орган контроля градостроительной деятельности без всякого влияния государства или местного самоуправления.

Во-вторых, по мнению городских глав, контроль и надзор местного самоуправления уничтожаются путем замены их на мониторинг, который включает в себя лишь наблюдение за самовольным строительством.

В-третьих, вводится строительная амнистия и возмещение стоимости строительства самовольным застройщикам из местного бюджета, а также нарушаются права собственников земельных участков, ведь ответственности за самовольное строительство не будет, как говорится в обращении.

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Кроме того, городские власти считают, что таким образом ликвидируется возможность общественности контролировать законность застройки и влиять на незаконные строительства, а также "уничтожаются достижения реформы децентрализации, вся отрасль централизуется и освобождается от реального контроля".

Ассоциация городов Украины добавляет, что неоднократно обращалась к председателю Комитета по вопросам организации гос власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады с просьбой совместно доработать законопроект.

Под обращением подписался городской голова Киева, а также мэр Львова, Хмельницкого, Тернополя, Чернигова, Винницы, Житомира, Ровно, Днепра, Ивана-Франковска, временно оккупированного Мариуполя, Ужгорода, Николаева, Луцка, Черкасс и других городов и поселков Украины .

Прямая речь: "Подчеркиваем соблюдение прозрачных процедур и антикоррупционных норм, обеспечении безопасности жителей, сохранении достижений реформы децентрализации в законопроекте и необходимости доработки проекта Закона Украины №5655 по указанным выше вопросам до вынесения его на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Доработка, широкое общественное обсуждение, консультации с профессиональными средами и только тогда голосование в сессионном зале Верховной Рады".

Справка: Документ поддержали депутаты в первом чтении в июне прошлого года. Он существенно меняет всю модель градостроительного контроля. 1 декабря законопроект был снят с рассмотрения парламентом.
Инициатор законопроекта - председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк. По ее словам, реформа должна повысить роль органов местного самоуправления, увеличить их полномочия, усилить их ответственность, а также уменьшить коррупционные риски
В то же время архитекторы критикуют законопроект за ущемление своих прав и риски монополизации рынка, органы местной власти - за лоббизм крупных застройщиков и ограничение прав местного самоуправления, активисты - за отсутствие инструментов для широкого общественного контроля.

Темы: строительствоВерховная Радаместная властьскандал
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