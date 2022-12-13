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Кулеба прокоментував "бавовну" на території РФ: "Нехай росіяни самі роблять висновки"

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 11:09
Кулеба прокоментував бавовну на території РФ: Нехай росіяни самі роблять висновки
Дмитро Кулеба, фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу ухилився від прямої відповіді на запитання, чи потрібно Україні на випередження бити по військових цілях на території РФ, щоб ефективніше захищатися. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю TF1 Info Кулебу запитали, чи Україні для того, щоб захищатися, потрібно мати можливість на випередження вражати воєнні цілі на території Росії. 

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"Передусім ми б’ємо по російських позиціях на окупованих територіях України, і  це наша найперша мета. Я розумію, що медіа завжди цікавляться тим, що стається у Росії – але хай росіяни самі думають, оцінюють і роблять висновки з того, що стається на їхній території. 

Ми ведемо боротьбу проти ворога, який набагато сильніший за нас, це правда. Але також і дуже підступного ворога, який за кожної нагоди маніпулює реальністю і б’є по нас звідти, де ми не можемо його дістати. Ми не збираємося програвати війну і дати їм отримати бажане. Ми робитимемо усе, що не заборонено міжнародним правом, для реалізації права на самозахист, для оборони нашої країни", - відповів Дмитро Кулеба.   

В інтерв’ю він також ще раз пояснив, чому Україна не розглядає відмову від вступу до НАТО як можливий компроміс у переговорах для завершення війни, нагадавши, що позаблоковий статус не врятував Україну від протиправної анексії Криму та гібридної агресії РФ на Донбасі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у Парижі 13 грудня проходить міжнародна донорська конференція за участі понад 45 країн і 20 міжнародних організацій, яка має на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі.

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Теми: Кулеба ДмитроРосіявійна
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