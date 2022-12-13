Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба прокоментував "бавовну" на території РФ: "Нехай росіяни самі роблять висновки"

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 12:09
Дмитро Кулеба, фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу ухилився від прямої відповіді на запитання, чи потрібно Україні на випередження бити по військових цілях на території РФ, щоб ефективніше захищатися. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю TF1 Info Кулебу запитали, чи Україні для того, щоб захищатися, потрібно мати можливість на випередження вражати воєнні цілі на території Росії. 

"Передусім ми б’ємо по російських позиціях на окупованих територіях України, і  це наша найперша мета. Я розумію, що медіа завжди цікавляться тим, що стається у Росії – але хай росіяни самі думають, оцінюють і роблять висновки з того, що стається на їхній території. 

Ми ведемо боротьбу проти ворога, який набагато сильніший за нас, це правда. Але також і дуже підступного ворога, який за кожної нагоди маніпулює реальністю і б’є по нас звідти, де ми не можемо його дістати. Ми не збираємося програвати війну і дати їм отримати бажане. Ми робитимемо усе, що не заборонено міжнародним правом, для реалізації права на самозахист, для оборони нашої країни", - відповів Дмитро Кулеба.   

В інтерв’ю він також ще раз пояснив, чому Україна не розглядає відмову від вступу до НАТО як можливий компроміс у переговорах для завершення війни, нагадавши, що позаблоковий статус не врятував Україну від протиправної анексії Криму та гібридної агресії РФ на Донбасі.

Нагадаємо, у Парижі 13 грудня проходить міжнародна донорська конференція за участі понад 45 країн і 20 міжнародних організацій, яка має на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі.

ВІДЕО ДНЯ

Слухайте також:

Слухайте подкаст "Кляті питання" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud НВ. Подкасти Абук

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фото, відео Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ

фото, відеоРосіяни обстріляли Херсонську ОВА

відеоКличко заступився за відстороненого мера Чернігова

Британія навчає українських суддів для проведення судових процесів над воєнними злочинцями

Осередки "руського миру": СБУ перевіряє церкви та монастирі УПЦ МП в 9 областях

фото, оновлено від 07:28 та 08:08Над Київщиною і столицею ППО збила 13 ворожих "Шахедів"

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: незрозуміло, чому Німеччина передає оборонні системи, але не танки
Кулеба попросив Борреля додати в нові санкції ЄС виробництво Росією ракет
Кулеба закликав Берлін зняти табу на постачання Україні танків Leopard 2
Останні новини
13:33
Зеленський збирав Ставку: окрема увага - кордону
13:26
Папа Римський закликав до скромного Різдва, а заощаджене передати в Україну
13:21
За 24 години з криптогіганта Binance інвестори вивели майже $2 мільярди: причини
13:20
Мелітополь, ймовірно, стане наступним фронтом війни – NYT
13:09
Путін скасував традиційні плани: без хокею на Красній площі і щорічного послання
13:08
фото, відео Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ
13:08
"Не знаю, що робити з нудотою": українці обурені постановкою росіянина Сєрєбрєннікова про війну
12:59
Франція передасть Україні обладнання для ремонту енергосистеми на 415 мільйонів євро
12:55
Маріуполь: окупанти зносять квартал поблизу "Азовсталі" – міська рада
12:53
Росія 6-й день поспіль не вивела в Чорне море жодного носія "Калібрів"
Усі новини...