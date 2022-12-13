Кулеба прокоментував "бавовну" на території РФ: "Нехай росіяни самі роблять висновки"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю французькому телеканалу ухилився від прямої відповіді на запитання, чи потрібно Україні на випередження бити по військових цілях на території РФ, щоб ефективніше захищатися.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю TF1 Info Кулебу запитали, чи Україні для того, щоб захищатися, потрібно мати можливість на випередження вражати воєнні цілі на території Росії.

"Передусім ми б’ємо по російських позиціях на окупованих територіях України, і це наша найперша мета. Я розумію, що медіа завжди цікавляться тим, що стається у Росії – але хай росіяни самі думають, оцінюють і роблять висновки з того, що стається на їхній території.

Ми ведемо боротьбу проти ворога, який набагато сильніший за нас, це правда. Але також і дуже підступного ворога, який за кожної нагоди маніпулює реальністю і б’є по нас звідти, де ми не можемо його дістати. Ми не збираємося програвати війну і дати їм отримати бажане. Ми робитимемо усе, що не заборонено міжнародним правом, для реалізації права на самозахист, для оборони нашої країни", - відповів Дмитро Кулеба.

В інтерв’ю він також ще раз пояснив, чому Україна не розглядає відмову від вступу до НАТО як можливий компроміс у переговорах для завершення війни, нагадавши, що позаблоковий статус не врятував Україну від протиправної анексії Криму та гібридної агресії РФ на Донбасі.

Нагадаємо, у Парижі 13 грудня проходить міжнародна донорська конференція за участі понад 45 країн і 20 міжнародних організацій, яка має на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі.

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