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Кулеба прокомментировал "хлопок" на территории РФ: "Пусть россияне сами делают выводы"

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 12:09
Дмитрий Кулеба, фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому телеканалу уклонился от прямого ответа на вопрос, нужно ли Украине бить на опережение по военным целям на территории РФ, чтобы эффективнее защищаться.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В интервью TF1 Info Кулебу спросили, нужно ли Украине для того, чтобы защищаться, иметь возможность на опережение поражать военные цели на территории России.

"Прежде всего мы бьем по российским позициям на оккупированных территориях Украины, и это наша самая первая цель. Я понимаю, что медиа всегда интересуются тем, что происходит в России - но пусть россияне сами думают, оценивают и делают выводы из того, что происходит на их территории.

Мы ведем борьбу против врага, который намного сильнее нас, это правда. Но также и очень коварного врага, который при каждом удобном случае манипулирует реальностью и бьет по нам оттуда, где мы не можем его достать. Мы не собираемся проигрывать войну и дать им получить желаемое. Мы будем делать все, что не запрещено международным правом, для реализации права на самозащиту, для обороны нашей страны", - ответил Дмитрий Кулеба.

В интервью он также еще раз объяснил, почему Украина не рассматривает отказ от вступления в НАТО как возможный компромисс в переговорах для завершения войны, напомнив, что внеблоковый статус не спас Украину от противоправной аннексии Крыма и гибридной агрессии РФ на Донбассе.

Напомним, в Париже 13 декабря проходит международная донорская конференция с участием более 45 стран и 20 международных организаций, которая имеет целью поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре.

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойна
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