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Кулеба прокомментировал "хлопок" на территории РФ: "Пусть россияне сами делают выводы"

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 11:09
Кулеба прокомментировал хлопок на территории РФ: Пусть россияне сами делают выводы
Дмитрий Кулеба, фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью французскому телеканалу уклонился от прямого ответа на вопрос, нужно ли Украине бить на опережение по военным целям на территории РФ, чтобы эффективнее защищаться.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В интервью TF1 Info Кулебу спросили, нужно ли Украине для того, чтобы защищаться, иметь возможность на опережение поражать военные цели на территории России.

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"Прежде всего мы бьем по российским позициям на оккупированных территориях Украины, и это наша самая первая цель. Я понимаю, что медиа всегда интересуются тем, что происходит в России - но пусть россияне сами думают, оценивают и делают выводы из того, что происходит на их территории.

Мы ведем борьбу против врага, который намного сильнее нас, это правда. Но также и очень коварного врага, который при каждом удобном случае манипулирует реальностью и бьет по нам оттуда, где мы не можем его достать. Мы не собираемся проигрывать войну и дать им получить желаемое. Мы будем делать все, что не запрещено международным правом, для реализации права на самозащиту, для обороны нашей страны", - ответил Дмитрий Кулеба.

В интервью он также еще раз объяснил, почему Украина не рассматривает отказ от вступления в НАТО как возможный компромисс в переговорах для завершения войны, напомнив, что внеблоковый статус не спас Украину от противоправной аннексии Крыма и гибридной агрессии РФ на Донбассе.

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Напомним, в Париже 13 декабря проходит международная донорская конференция с участием более 45 стран и 20 международных организаций, которая имеет целью поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре.

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиявойна
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