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Українці визначилися, якою має бути перемога над Росією

Альона Мазуренко Вівторок, 13 грудня 2022, 12:15
"ПАРАД" РОСІЙСЬКОЇ ТЕХНІКИ НА ХРЕЩАТИКУ, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

За результатами опитування, 85% українців переконані, що Україна переможе росіян і поверне собі всі окуповані території включно з Кримом та Донбасом.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 20-21 листопада

Дослівно: "З початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла (з 74% у березні до 85% у листопаді 2022).

Лише 9% обрали варіант повернення лише територій, які Україна контролювала до 24.02.22...

Підтримка деокупації усіх території України без виключення абсолютна (більше 80%) серед представників усіх регіонів  країни.

Деталі: За продовження  бойових дій на території Росії виступають не більше 5%.

 

Результати опитування свідчать про те, що зросла кількість тих, хто підтримує відновлення Україною статусу ядерної держави (з 47% – у 2019 році, до 53% – у 2022).

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Вступ України в НАТО (61%) та ядерне роззброєння Росії (50%) – заходи стримування майбутніх нападів на Україну, котрі найчастіше підтримуються респондентами.

Вступ України в ЄС та гарантії від західних партнерів щодо надання озброєння Україні як методи стримування підтримують по 34% опитаних.

Ядерне озброєння України та фінансову допомогу нашій державі обрали по 17%.

За підписання мирних угод з Росією як метод стримування агресії – лише 8%.

 

Опитування соцгрупи "Рейтинг" було проведене на замовлення громадської організації "Центр Трансатлантичного діалогу" 20-21 листопада 2022 року.

Було опитано 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Метод опитування: CATI – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера.
Помилка репрезентативності не більше 3,1%.

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Теми: опитуваннясоціологіявійнаУкраїна
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