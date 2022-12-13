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Украинцы определились, какой должна быть победа над Россией

Алена МазуренкоВторник, 13 декабря 2022, 12:15
"ПАРАД" РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКИ НА КРЕЩАТИКЕ, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

По результатам опроса, 85% украинцев убеждены, что Украина победит россиян и вернет себе все оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-21 ноября

Дословно: "С начала полномасштабного вторжения России убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, выросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022 года).

Только 9% выбрали вариант возвращения только территорий, которые Украина контролировала до 24.02.22...

Поддержка деоккупации всех территории Украины без исключения абсолютная (более 80%) среди представителей всех регионов страны.

Детали: За продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%.

 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что возросло количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерной державы (с 47% - в 2019 году, до 53% - в 2022).

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Вступление Украины в НАТО (61%) и ядерное разоружение России (50%) - меры сдерживания будущих нападений на Украину, которые чаще всего поддерживаются респондентами.

Вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров о предоставлении вооружения Украине как методы сдерживания поддерживают по 34% опрошенных.

Ядерное вооружение Украины и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%.

За подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии - только 8%.

 

Опрос соцгруппы "Рейтинг" был проведен по заказу общественной организации "Центр Трансатлантического диалога" 20-21 ноября 2022 года.

Было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Метод опроса: CATI - телефонные интервью с использованием компьютера.
Ошибка репрезентативности не более 3,1%.

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Темы: опроссоциологиявойнаУкраина
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