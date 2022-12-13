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Російські військові можуть здатися в полон дронові – Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 13 грудня 2022, 12:15
Скриншот з відео

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що відтепер російські військові можуть здатися в полон з допомогою українських дронів, і опублікував покрокову відеоінструкцію, як це зробити.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Telegram

Дослівно Генштаб: "Інструкція для військовослужбовців ЗС РФ, як безпечно здатись в полон".

Деталі: Відео записане зрозумілою окупантам російською мовою.

Повідомляється, що квадрокоптери вирішили застосувати для того, щоб зробити взяття в полон більш безпечнішим.

Алгоритм дій:

  • Спершу окупанти повинні зв'язатися з проєктом "Хочу жить" у Telegram, який надасть подальші інструкції і за необхідності повідомить координати відправної точки,
  • Отримавши верифікацію, загарбники мають вирушити на місце в точно зазначений час (точність і своєчасність прибуття – критично важливі, враховуючи обмежений час польоту квадрокоптера),
  • Побачивши в зоні видимості дрон, загарбники мають встановити з ним візуальний контакт. Потім підняти руки в сторони й вгору, повідомляючи таким чином про готовність виконувати подальші команди,
  • Після того, як коптер покаже вектор руху, полонені мають іти за дроном (він летітиме зі швидкістю руху людини до точки зустрічі з представниками ЗСУ).

В Генштабі зазначили: якщо у безпілотника буде низький заряд батареї, то він може припинити супровід росіян і швидко повернутися на базу. У такому випадку полоненим треба залишатися на місці і чекати наступний дрон.  

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"Російські солдати збережіть цю інструкцію. Поширюйте її серед своїх товаришів по службі і знайомих. Збережіть більше життів", – підсумували у Генштабі ЗСУ.

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Теми: Генштабполоненібезпілотники
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