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Российские военные могут сдаться в плен дрону – Генштаб

Ирина БалачукВторник, 13 декабря 2022, 12:15
Скриншот из видео

Генеральный штаб ВСУ заявил, что отныне российские военные могут сдаться в плен с помощью украинских дронов, и опубликовал пошаговую видеоинструкцию, как это сделать.

Источник: Генштаб ВСУ в Telegram

Дословно Генштаб: "Инструкция для военнослужащих ВС РФ, как безопасно сдаться в плен".

Детали: Видео записано на понятном оккупантам русском языке.

Сообщается, что квадрокоптеры решили применить для того, чтобы сделать взятие в плен более безопасным.

Алгоритм действий:

  • Сначала оккупанты должны связаться с проектом "Хочу жить" в Telegram, который предоставит дальнейшие инструкции и при необходимости сообщит координаты отправной точки,
  • Получив верификацию, захватчики должны отправиться на место в точно указанное время (точность и своевременность прибытия – критически важны, учитывая ограниченное время полета квадрокоптера),
  • Увидев в зоне видимости дрон, захватчики должны установить с ним визуальный контакт. Затем поднять руки в стороны и вверх, сообщая таким образом о готовности выполнять дальнейшие команды,
  • После того, как коптер покажет вектор движения, пленные должны идти за дроном (он будет лететь со скоростью движения человека к точке встречи с представителями ВСУ).

В Генштабе отметили: если у беспилотника будет низкий заряд батареи, то он может прекратить сопровождение россиян и быстро вернуться на базу. В таком случае пленным надо оставаться на месте и ждать следующий дрон. 

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"Российские солдаты сохраните эту инструкцию. Распространяйте ее среди своих сослуживцев и знакомых. Сохраните больше жизней", – подытожили в Генштабе ВСУ.

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Темы: Генштабпленныебеспилотники
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