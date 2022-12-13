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СБУ затримала одесита, який мав "тісні зв’язки" з ПВК "Вагнер"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 грудня 2022, 12:58
Фото з пресслужби ОГП

Служба безпеки України затримала в Одесі чоловіка, який передав спецслужбам РФ дані для ударів по береговій лінії, а також мав "тісні зв’язки" з ПВК "Вагнер" та підшукував людей для диверсій на Одещині.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Одеської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: За інформацією слідства, російські спецслужби завербували місцевого жителя після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб Росії він потрапив, бо в соцмережах виправдовував воєнні злочини РФ та підтримував напад на Україну.

СБУ повідомляє, що чоловік збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси, зокрема місця дислокації та особливості маскування підрозділів берегової оборони. Крім того, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони.

Для збору інформації чоловік особисто виходив на "місцевість", приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив фотофіксацію. Отримані дані він надсилав через анонімні Telegram-канали та меседжери у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території. Інформацію була потрібна спецслужбам РФ для ракетних ударів по міській інфраструктурі.

 

Співробітники СБУ затримали одесита на спробі передачі відомостей до РФ. В його телефоні виявлено електронні карти з "цілями" для  повітряних ударів по узбережжю Чорного моря. Також викрито контакти із штабом приватної військової компанії "Вагнер" та спецпідрозділу Росгвардії, який бере активну участь у війні проти України.

Одеська обласна прокуратура та Офіс генпрокурора наголошують, що одесит мав "тісні зв’язки" з центром найманців ПВК "Вагнер" та підшукував осіб для диверсійно-підривної діяльності на Одещині.

ВІДЕО ДНЯ

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою.

Теми: ОдесаВагнерСБУдиверсанти
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