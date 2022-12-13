Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала одесита, який мав "тісні зв’язки" з ПВК "Вагнер"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 грудня 2022, 11:58
СБУ затримала одесита, який мав тісні зв’язки з ПВК Вагнер
Фото з пресслужби ОГП

Служба безпеки України затримала в Одесі чоловіка, який передав спецслужбам РФ дані для ударів по береговій лінії, а також мав "тісні зв’язки" з ПВК "Вагнер" та підшукував людей для диверсій на Одещині.

Джерело: пресслужба СБУ, пресслужба Одеської обласної прокуратури, пресслужба Офісу генерального прокурора 

Деталі: За інформацією слідства, російські спецслужби завербували місцевого жителя після початку повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб Росії він потрапив, бо в соцмережах виправдовував воєнні злочини РФ та підтримував напад на Україну.

Реклама:

СБУ повідомляє, що чоловік збирав розвіддані про бойові позиції ЗСУ на території Одеси, зокрема місця дислокації та особливості маскування підрозділів берегової оборони. Крім того, він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, залучених до захисту прибережної зони.

Для збору інформації чоловік особисто виходив на "місцевість", приховано спостерігав за українськими об’єктами та проводив фотофіксацію. Отримані дані він надсилав через анонімні Telegram-канали та меседжери у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої території. Інформацію була потрібна спецслужбам РФ для ракетних ударів по міській інфраструктурі.

 

Співробітники СБУ затримали одесита на спробі передачі відомостей до РФ. В його телефоні виявлено електронні карти з "цілями" для  повітряних ударів по узбережжю Чорного моря. Також викрито контакти із штабом приватної військової компанії "Вагнер" та спецпідрозділу Росгвардії, який бере активну участь у війні проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Одеська обласна прокуратура та Офіс генпрокурора наголошують, що одесит мав "тісні зв’язки" з центром найманців ПВК "Вагнер" та підшукував осіб для диверсійно-підривної діяльності на Одещині.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід – тримання під вартою.

Теми: ОдесаВагнерСБУдиверсанти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Одеса
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
В Одесі пролунали вибухи, ворог атакував область "Калібрами"
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: