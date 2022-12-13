СБУ задержала одессита, который имел "тесные связи" с ЧВК "Вагнер"

Служба безопасности Украины задержала в Одессе мужчину, который передал спецслужбам РФ данные для ударов по береговой линии, а также имел "тесные связи" с ЧВК "Вагнер" и подыскивал людей для диверсий в Одесской области.

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Одесской областной прокуратуры, пресс-служба Офиса генерального прокурора

Детали: По информации следствия, российские спецслужбы завербовали местного жителя после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения спецслужб РФ он попал, так как в соцсетях оправдывал военные преступления России и поддерживал нападение на Украину.

СБУ сообщает, что мужчина собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы, в частности места дислокации и особенности маскировки подразделений береговой обороны. Кроме того, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны.

Для сбора информации одессит лично выходил на "местность", скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил фотофиксацию. Полученные данные он посылал через анонимные Telegram-каналы и месседжеры в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории. Информация была нужна спецслужбам РФ для ракетных ударов по городской инфраструктуре.

Сотрудники СБУ задержали одессита на попытке передачи сведений. В его телефоне обнаружены электронные карты с "целями" для воздушных ударов по побережью Черного моря. Также найдены контакты со штабом российской частной военной компании "Вагнер" и спецподразделения Росгвардии, которое принимает активное участие в войне против Украины.

Одесская областная прокуратура и Офис генпрокурора отмечают, что одессит имел "тесные связи" с центром наемников ЧВК "Вагнер" и подыскивал лиц для диверсионно-подрывной деятельности в Одесской области.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения - содержание под стражей.