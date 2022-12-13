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МЗС: заперечення Ірану щодо постачання зброї Росії не дивують, будуть наслідки за підтримку війни

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 12:04

Українські експерти надали Тегерану достатньо доказів щодо використання Росією іранських дронів для ударів по українській інфраструктурі.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, наданого "Європейській правді".

"Нас не дивують чергові заперечення з боку Ірану щодо постачання зброї Росії. Під час технічної зустрічі українські експерти надали іранцям докази в достатньому обсязі. Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами", - йдеться у коментарі.

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"Як би не продовжували викручуватися в Тегерані, українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією", - додав Ніколенко.

Напередодні іранський міністр оборони Реза Аштіяні заявив, що на зустрічі українських та іранських експертів українська сторона не надала доказів використання Росією іранських безпілотників проти України.

"Українська команда відклала це питання до наступних зустрічей, хоча це не важливо, і немає необхідності стежити за цим, тому що багато з цих заяв ґрунтуються на хитких підставах та необґрунтованих чутках", - сказав Аштіані.

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Крім того, у понеділок офіційний представник іранського МЗС Насер Канані Чафі сказав, що Тегеран не відправляв озброєння "жодній зі сторін", а співпраця Ірану з Росією ґрунтується на спільних інтересах і "не спрямована проти третіх країн".

"Позиції Ірану неодноразово озвучувалися. Ми не є стороною конфлікту в Україні і вважаємо, що дипломатичне рішення - це шлях до його припинення, і ми неодноразово наголошували на тому, що не відправляли зброю жодній із сторін", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що Іран хоче обмежити дальність ракет, які він планує надати Росії для ведення повномасштабної війни в Україні, остерігаючись реакції міжнародної спільноти.

Теми: МЗСРосіявійнаІран
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