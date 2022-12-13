МИД: возражения Ирана о поставках оружия России не удивляют, будут последствия за поддержку войны

Украинские эксперты предоставили Тегерану достаточно доказательств использования Россией иранских дронов для ударов по украинской инфраструктуре.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, предоставленного "Европейской правде".

"Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана о поставках оружия России. Во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме. Есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами", - говорится в комментарии.

"Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона четко дала понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией", - добавил Николенко.

Накануне иранский министр обороны Реза Аштияни заявил, что на встрече украинских и иранских экспертов украинская сторона не предоставила доказательств использования Россией иранских беспилотников против Украины.

"Украинская команда отложила этот вопрос до следующих встреч, хотя это не важно, и нет необходимости следить за этим, потому что многие из этих заявлений основываются на шатких основаниях и необоснованных слухах", - сказал Аштиани.

Кроме того, в понедельник официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи сказал, что Тегеран не отправлял вооружения "ни одной из сторон", а сотрудничество Ирана с Россией основывается на общих интересах и "не направлено против третьих стран".

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"Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта в Украине и считаем, что дипломатическое решение - это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для ведения полномасштабной войны в Украине, опасаясь реакции международного сообщества.