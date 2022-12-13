Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МИД: возражения Ирана о поставках оружия России не удивляют, будут последствия за поддержку войны

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 13:04

Украинские эксперты предоставили Тегерану достаточно доказательств использования Россией иранских дронов для ударов по украинской инфраструктуре.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Олега Николенко, предоставленного "Европейской правде".

"Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана о поставках оружия России. Во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме. Есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами", - говорится в комментарии.

"Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона четко дала понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией", - добавил Николенко.

Накануне иранский министр обороны Реза Аштияни заявил, что на встрече украинских и иранских экспертов украинская сторона не предоставила доказательств использования Россией иранских беспилотников против Украины.

"Украинская команда отложила этот вопрос до следующих встреч, хотя это не важно, и нет необходимости следить за этим, потому что многие из этих заявлений основываются на шатких основаниях и необоснованных слухах", - сказал Аштиани.

Кроме того, в понедельник официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи сказал, что Тегеран не отправлял вооружения "ни одной из сторон", а сотрудничество Ирана с Россией основывается на общих интересах и "не направлено против третьих стран".

ВИДЕО ДНЯ

"Позиции Ирана неоднократно озвучивались. Мы не являемся стороной конфликта в Украине и считаем, что дипломатическое решение - это путь к его прекращению, и мы неоднократно подчеркивали, что не отправляли оружие ни одной из сторон", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Иран хочет ограничить дальность ракет, которые он планирует предоставить России для ведения полномасштабной войны в Украине, опасаясь реакции международного сообщества.

Темы: МИДРосcиявойнаИран
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фото, видео Украина вернула домой еще 64 воина ВСУ

фото, видеоРоссияне обстреляли Херсонскую ОВА

видеоКличко вступился за отстраненного мэра Чернигова

Британия обучает украинских судей для проведения судебных процессов над военными преступниками

Очаги "русского мира": СБУ проверяет церкви и монастыри УПЦ МП в 9 областях

фото, обновлено от 07:28 и 08:08Над Киевщиной и столицей ПВО сбила 13 вражеских "Шахедов"

Все новости...
МИД
Глава МИД Литвы сообщил о трудностях с согласованием решений ЕС в поддержку Украины
МИД рекомендовал украинцам воздержаться от поездок в Сербию и Косово
МИД России заявило, что ядерная триада РФ находится "на высоком уровне"
Последние новости
13:54
В Горловке точечным ударом уничтожили более 100 оккупантов: помогло подполье
13:52
Украина получила 500 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС
13:39
В США предлагают запретить TikTok: может угрожать национальной безопасности
13:39
фотоПослы Группы семи посетили один из "пунктов незламності"
13:38
В ЦОЗ объяснили, как работает коллективный иммунитет
13:33
Зеленский собирал Ставку: отдельное внимание – границе
13:26
Папа Римский призвал к скромному Рождеству, а сэкономленное передать в Украину
13:21
За 24 часа из криптогиганта Binance инвесторы вывели почти $2 миллиарда: причины
13:20
Мелитополь, вероятно, станет следующим фронтом войны – NYT
13:09
Путин отменил традиционные планы: без хоккея на Красной площади и ежегодного послания
Все новости...