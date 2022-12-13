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У депутата Держдуми РФ виявили 11 квартир у Києві

Валентина РоманенкоВівторок, 13 грудня 2022, 12:21
У депутата Держдуми РФ виявили 11 квартир у Києві
Дмитро Саблін. фото з Вікіпедії

Українські правоохоронці повідомили про підозру депутату російської Держдуми Дмитру Сабліну за посягання на територіальну цілісність України.

Джерело: Нацполіція, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно НПУ: "Досудове розслідування стосовно протиправної діяльності російського політика 1968 року народження проводять працівники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

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Перед повномасштабним вторгненням як депутат теперішнього скликання Державної думи РФ голосував серед інших депутатів про надання дозволу на ведення військ на територію України.

Водночас чоловік є уродженцем міста Маріуполь Донецької області. Встановлено, що фігурант у цьому році нагороджений медаллю "за отвагу" та "бойовою" медаллю "за асвабаждєніє Маріуполя" наказом так званого голови так званої "ДНР" Пушиліна".

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але за даними УП, йдеться про Дмитра Сабліна.

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Йому заочно повідомлено про підозру в фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, вчинені особою, яка є представником влади.

Крім цього правоохороці виявили квартири російського депутата в Києві.

Повідомляється, що в ході досудового розслідування було проведено 8 санкціонованих судом обшуків. Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у Сабліна 11 квартир у місті Києва.

Зазначається, що на даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість.

Теми: КиївРосіяполіція
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