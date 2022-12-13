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У депутата Госдумы РФ обнаружили 11 квартир в Киеве

Валентина РоманенкоВторник, 13 декабря 2022, 13:21
Дмитрий Саблин. фото из Википедии

Украинские правоохранители сообщили о подозрении депутату российской Госдумы Дмитрию Саблину за посягательство на территориальную целостность Украины.

Источник: Нацполиция, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно НПУ: "Досудебное расследование в отношении противоправной деятельности российского политика 1968 года рождения проводят сотрудники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

Перед полномасштабным вторжением как депутат нынешнего созыва Государственной думы РФ голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины.

В то же время мужчина является уроженцем города Мариуполь Донецкой области. Установлено, что фигурант в этом году награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом так называемого главы так называемой "ДНР" Пушилина".

Детали: Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным УП, речь идет о Дмитрии Саблине.

Ему заочно сообщено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти.

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Кроме этого правоохранители обнаружили квартиры российского депутата в Киеве.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования было проведено 8 санкционированных судом обысков. Во время указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у Саблина 11 квартир в городе Киева.

Отмечается, что в настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость.

Темы: КиевРосcияполиция
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