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Іспанія передає Україні великий пакет обладнання для ремонту електромережі

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 13:34

Іспанія передає Україні понад 160 одиниць обладнання для відновлення електромережі після російських ракетних ударів.

Про це повідомили в МЗС Іспанії, пише "Європейська правда".

МЗС спільно з компанією Red Eléctrica передає у розпорядження "Укренерго" загалом 163 одиниці обладнання для підстанцій. Про пакет оголосили у рамках конференції на підтримку України, що проходить у Парижі. 

Компанія Red Eléctrica надає загалом 135 трансформаторів різного типу, 26 громовідводів для об’єктів енергосистеми та інше специфічне обладнання. Перед цим у листопаді, під час візиту глави МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса до Києва, оголосили по надання 14 генераторів. 

На конференції у Парижі Іспанія також планує оголосити, що у 2023 році Україна буде серед пріоритетів її гуманітарних програм. 

Раніше стало відомо, що США відправили в Україну першу партію енергетичного обладнання на суму $13 млн, а Канада надасть 50 освітлювальних веж, які допоможуть енергетикам здійснювати ремонтні роботи у темний час доби.

Теми: Іспаніяенергетика
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