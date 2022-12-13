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Испания передает Украине большой пакет оборудования для ремонта электросети

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 13:34

Испания передает Украине более 160 единиц оборудования для восстановления электросети после российских ракетных ударов.

Об этом сообщили в МИД Испании, пишет "Европейская правда".

МИД совместно с компанией Red Eléctrica передает в распоряжение "Укрэнерго" в целом 163 единицы оборудования для подстанций. О пакете объявили в рамках конференции в поддержку Украины, которая проходит в Париже.

Компания Red Eléctrica предоставляет в целом 135 трансформаторов различного типа, 26 громоотводов для объектов энергосистемы и другое специфическое оборудование. Перед этим в ноябре, во время визита главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса в Киев, объявили о предоставлении 14 генераторов.

На конференции в Париже Испания также планирует объявить, что в 2023 году Украина будет среди приоритетов ее гуманитарных программ.

Ранее стало известно, что США відправили в Украину первую партию энергетического оборудования на сумму $13 млн, а Канада предоставит 50 осветительных вышек, которые помогут энергетикам осуществлять ремонтные работы в темное время суток.

Темы: Испанияэнергетика
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