Прикордонники зупинили просування диверсантів РФ на Донеччині
Вівторок, 13 грудня 2022, 12:35
Українські прикордонники днями зупинили просування російських диверсантів на Донеччині, влаштувавши засідку.
Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби
Дослівно: "На Донеччині окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників. Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників".
Реклама:
Деталі: За інформацією Держприкодонслужби, окупанти намагалися потрапити в міжпозиційний простір українських захисників. Прикордонники завдали окупантам втрат й змусили диверсійно-розвідувальну групу відступити.