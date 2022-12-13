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Прикордонники зупинили просування диверсантів РФ на Донеччині

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 грудня 2022, 12:35
Прикордонники зупинили просування диверсантів РФ на Донеччині
Фото з пресслужби Держприкодонслужби

Українські прикордонники днями зупинили просування російських диверсантів на Донеччині, влаштувавши засідку.

Джерело: пресслужба Державної прикордонної служби

Дослівно: "На Донеччині окупанти спробували прорвати лінію оборони українських захисників. Проте, рухаючись лісосмугою, потрапили у засідку прикордонників". 

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Деталі: За інформацією Держприкодонслужби, окупанти намагалися потрапити в міжпозиційний простір українських захисників. Прикордонники завдали окупантам втрат й змусили диверсійно-розвідувальну групу відступити.

Теми: Прикордонна службаДонецька областьдиверсантивійна
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