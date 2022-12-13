Пограничники остановили продвижение диверсантов РФ в Донецкой области 

Фото из пресс-службы Госприкодонслужбы

Украинские пограничники остановили продвижение российских диверсантов в Донецкой области, устроив засаду.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "В Донецкой области оккупанты попытались прорвать линию обороны украинских защитников. Однако, двигаясь лесополосой, попали в засаду пограничников".

Детали: По информации Госпогранслужбы, оккупанты пытались попасть в межпозиционное пространство украинских защитников. Пограничники нанесли оккупантам потери и заставили отступить диверсионно-разведывательную группу.