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Пограничники остановили продвижение диверсантов РФ в Донецкой области 

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 декабря 2022, 12:35
Пограничники остановили продвижение диверсантов РФ в Донецкой области 
Фото из пресс-службы Госприкодонслужбы

Украинские пограничники остановили продвижение российских диверсантов в Донецкой области, устроив засаду.

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы

Дословно: "В Донецкой области оккупанты попытались прорвать линию обороны украинских защитников. Однако, двигаясь лесополосой, попали в засаду пограничников". 

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Детали: По информации Госпогранслужбы, оккупанты пытались попасть в межпозиционное пространство украинских защитниковПограничники нанесли оккупантам потери и заставили отступить диверсионно-разведывательную группу.

Темы: Пограничная службаДонецкая областьдиверсантывойна
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