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Окупанти вдарили по Краматорську – мер

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 грудня 2022, 13:57
Фото з анонімних Telegram-каналів

Російські окупанти вдень 13 грудня обстріляли Краматорськ Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, мер міста Олександр Гончаренко в Facebook

Пряма мова: "Ворог б’є по Краматорську. Перебувайте в укриттях, небезпека не минула". 

Деталі: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити.

Повітряна тривога тривала у місті з 12:50 до 13:30. 

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Теми: Краматорськвійнавибух
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