Окупанти вдарили по Краматорську – мер
Вівторок, 13 грудня 2022, 13:57
Російські окупанти вдень 13 грудня обстріляли Краматорськ Донецької області.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, мер міста Олександр Гончаренко в Facebook
Пряма мова: "Ворог б’є по Краматорську. Перебувайте в укриттях, небезпека не минула".
Деталі: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту.
Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити.
Повітряна тривога тривала у місті з 12:50 до 13:30.
ВІДЕО ДНЯ