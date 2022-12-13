Окупанти вдарили по Краматорську – мер

Російські окупанти вдень 13 грудня обстріляли Краматорськ Донецької області.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко, мер міста Олександр Гончаренко в Facebook

Пряма мова: "Ворог б’є по Краматорську. Перебувайте в укриттях, небезпека не минула".

Деталі: Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни влучили у промзону та у корпус Інституту техніки та менеджменту.

Інформація про постраждалих наразі не надходила, однак точні наслідки ще належить встановити.

Повітряна тривога тривала у місті з 12:50 до 13:30.