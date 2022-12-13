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Оккупанты ударили по Краматорску – мэр

Татьяна ЛозовенкоВторник, 13 декабря 2022, 12:57
Оккупанты ударили по Краматорску – мэр
Фото из анонимных Telegram-каналов

Российские оккупанты днем 13 декабря обстреляли Краматорск Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, мэр города Александр Гончаренко в Facebook

Прямая речь: "Враг бьет по Краматорску. Находитесь в укрытиях, опасность не миновала". 

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Детали: Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что россияне попали в промзону и в корпус Института техники и менеджмента.

Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить.

Воздушная тревога длилась в городе с 12:50 до 13:30. 

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Темы: Краматорсквойнавзрыв
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