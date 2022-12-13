Оккупанты ударили по Краматорску – мэр
Вторник, 13 декабря 2022, 13:57
Российские оккупанты днем 13 декабря обстреляли Краматорск Донецкой области.
Источник: председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, мэр города Александр Гончаренко в Facebook
Прямая речь: "Враг бьет по Краматорску. Находитесь в укрытиях, опасность не миновала".
Детали: Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что россияне попали в промзону и в корпус Института техники и менеджмента.
Информация о пострадавших пока не поступала, однако точные последствия еще предстоит установить.
Воздушная тревога длилась в городе с 12:50 до 13:30.
ВИДЕО ДНЯ