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У Латвії чекають на пояснення "Дождя", чим займатимуться співробітники після анулювання ліцензії

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 13:22

Латвійське управління у справах громадянства та міграції (УДГМ) чекає на роз'яснення від телеканалу "Дощ" про те, чим займатимуться співробітники редакції, яким було видано робочі візи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла голова управління Майра Розе у коментарі Rus.LSM.

"Телеканалу видали 13 віз. Мета була – забезпечити мовлення телеканалу. Серед отримувачів є режисери, оператори та інші співробітники. Тому зараз, коли ліцензію анульовано, треба зрозуміти, чи збереглася мета видачі віз", — сказала Розе.

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Розе зазначила, що саме рішення про анулювання ліцензії телеканалу не означає, що співробітники "Дощу", які приїхали до Латвії, повинні негайно позбутися віз.

"Як ми чули, "Дощ" планує продовжити викладати контент у Youtube, і це теж у певному сенсі створення передач. Тому ми написали цій компанії, відправили питання про кожну людину — нехай дадуть пояснення, чим займатиметься людина, і чи зберігається початкова мета отримання візи", — сказала вона.

Однак, якщо Служба держбезпеки Латвії надасть інформацію, що конкретний співробітник загрожує державній безпеці, то його віза буде анульована негайно, в загальному випадку рішення має бути прийняте, виходячи з відповідей керівництва "Дощу", які міграційна служба сподівається отримати до 20 грудня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Латвії Крістап Еклонс своїм рішенням вніс до "чорного списку" колишнього ведучого телеканалу "Дождь" Алексєя Коростельова, слова якого про підтримку російської армії призвели до анулювання ліцензії на мовлення.

Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) ухвалила рішення про анулювання ліцензії на мовлення телеканалу "Дождь" через загрозу національній безпеці та громадському порядку. Ліцензія була надана каналу після вторгнення Росії в Україну, 6 червня. Вона давала право поширювати створений контент у Євросоюзі, Росії, США та інших країнах.

Естонія і Литва слідом за Латвією з 8 грудня припинили мовлення російського телеканалу "Дождь".

Теми: Росія
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