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В Латвии ждут объяснения "Дождя", чем будут заниматься сотрудники после аннулирования лицензии

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 13:22

Латвийское управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) ждет разъяснений от телеканала "Дождь" о том, чем будут заниматься сотрудники редакции, которым были выданы рабочие визы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала глава управления Майра Розе в комментарии Rus.LSM.

"Телеканалу выдали 13 виз. Цель была - обеспечить вещание телеканала. Среди получателей есть режиссеры, операторы и другие сотрудники. Поэтому сейчас, когда лицензия аннулирована, надо понять, сохранилась ли цель выдачи виз", - сказала Розе.

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Розе отметила, что само решение об аннулировании лицензии телеканала не означает, что сотрудники "Дождя", которые приехали в Латвию, должны немедленно лишиться виз.

"Как мы слышали, "Дождь" планирует продолжить выкладывать контент в Youtube, и это тоже в определенном смысле создание передач. Поэтому мы написали этой компании, отправили вопрос о каждом человеке - пусть дадут объяснение, чем будет заниматься человек, и сохраняется ли первоначальная цель получения визы", - сказала она.

Однако если Служба госбезопасности Латвии предоставит информацию, что конкретный сотрудник угрожает государственной безопасности, то его виза будет аннулирована немедленно, в общем случае решение должно быть принято, исходя из ответов руководства "Дождя", которые миграционная служба надеется получить до 20 декабря.

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Напомним, министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс своим решением внес в "черный список" бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, слова которого о поддержке российской армии привели к аннулированию лицензии на вещание.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь" из-за угрозы национальной безопасности и общественному порядку. Лицензия была предоставлена каналу после вторжения России в Украину, 6 июня. Она давала право распространять созданный контент в Евросоюзе, России, США и других странах.

Эстония и Литва следом за Латвией с 8 декабря прекратили вещание российского телеканала "Дождь".

Темы: Росcия
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