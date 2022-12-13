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У центрі Мелітополя пролунав вибух: окупанти блокують дороги – мер

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 13 грудня 2022, 14:17
У центрі Мелітополя пролунав вибух: окупанти блокують дороги – мер
Центр Мелітополя, скрин з мапи

У центрі тимчасово окупованого Мелітополя вдень 13 грудня пролунав гучний вибух, після чого російські окупанти перекрили дороги. 

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "Близько 14:00 в районі шахової школи (в самому центрі міста) пролунала гучна бавовна. Відразу ж після цього росіяни перекрили дороги". 

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Деталі: Федоров додав, що місцеві жителі також повідомляють про звуки автоматних черг і тіло, накрите чорною плівкою.

Теми: Мелітопольвибухдорогиокупація
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