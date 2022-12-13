В центре Мелитополя прогремел взрыв: оккупанты блокируют дороги – мэр
Вторник, 13 декабря 2022, 14:17
В центре временно оккупированного Мелитополя днем 13 декабря прогремел громкий взрыв, после чего российские оккупанты перекрыли дороги.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Около 14:00 в районе шахматной школы (в самом центре города) раздалась громкая бавовна. Сразу же после этого россияне перекрыли дороги".
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Детали: Федоров добавил, что местные жители также сообщают о звуках автоматных очередей и теле, накрытом черной пленкой.