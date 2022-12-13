В ЄС запропонували підготувати план для полегшення доступу України до єдиного ринку

Рада ЄС запропонувала Європейській комісії підготувати покроковий план для полегшення доступу України до єдиного європейського ринку.

Про це йдеться у заяві за підсумками засідання Ради ЄС із загальних питань, пише "Європейська правда".

"Рада пропонує Комісії підготувати дорожню карту з окресленням наступних кроків для полегшення доступу України до єдиного ринку ЄС, використовуючи весь потенціал Угоди про асоціацію та поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі", - йдеться у заяві.

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Рада також відзначила значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців для досягнення цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство в ЄС.

"Рада вітає реформаторські зусилля України в такі важкі часи та закликає країну продовжувати цей шлях і виконувати умови, визначені у висновку Комісії щодо її заявки на членство, щоб просуватися до майбутнього членства в ЄС", - йдеться у документі.

Про те, чи залишається Угода про асоціацію актуальною за наявності перспективи членства і як зона вільної торгівлі Україна-ЄС сприяє покращенню клімату для ведення бізнесу читайте в статті - Як повномасштабна війна змінила формати співпраці України та ЄС.