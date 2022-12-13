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В ЕС предложили подготовить план для облегчения доступа Украины к единому рынку

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 15:32

Совет ЕС предложил Европейской комиссии подготовить пошаговый план для облегчения доступа Украины к единому европейскому рынку.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета ЕС по общим вопросам, пишет "Европейская правда".

"Совет предлагает Комиссии подготовить дорожную карту с определением следующих шагов для облегчения доступа Украины к единому рынку ЕС, используя весь потенциал Соглашения об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли", - говорится в заявлении.

Совет также отметил значительные усилия, которые Украина продемонстрировала в течение последних месяцев для достижения целей, лежащих в основе ее статуса кандидата на членство в ЕС.

"Совет приветствует реформаторские усилия Украины в такие трудные времена и призывает страну продолжать этот путь и выполнять условия, определенные в заключении Комиссии по ее заявке на членство, чтобы продвигаться к будущему членству в ЕС", - говорится в документе.

О том, остается ли Соглашение об ассоциации актуальным при наличии перспективы членства и как зона свободной торговли Украина-ЕС способствует улучшению климата для ведения бизнеса читайте в статье - Как полномасштабная война изменила форматы сотрудничества Украины и ЕС.

Темы: экономикаЕС
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