Одіозний столичний наркодилер отримав 5 років тюрми

До 5 років ув'язнення засудили наркодилера Юрія Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах столиці.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Дослівно прокуратура: "Вироком Бориспільського міськрайонного суду Київської області обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою".

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Пряма мова Максимець: "Враховуючи те, що прокурор у дебатах просив призначити покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, прокуратура оскаржить вирок суду".

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, чоловік збував наркотичні засоби, зокрема кокаїн, у нічних розважальних закладах.

Зловмисника викрили під час чергового збуту. У подальшому у ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці також виявили наркотичні речовини.

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Це перший епізод із наркотиками, який розслідують правоохоронці. Обвинувальний акт у цій справі був скерований до суду в січні 2021 року.

Водночас наприкінці серпня 2022 року Чернецького знову затримали з наркотиками в центрі столиці.

Його дружина намагалася зібрати 4 мільйони на заставу через збір в Instagram, але їй це не вдалося.

Обвинувальний акт у другій справі направлено для розгляду по суті до Печерського районного суду .