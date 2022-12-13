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Одиозный столичный наркодилер получил 5 лет тюрьмы

Валентина РоманенкоВторник, 13 декабря 2022, 15:05
Одиозный столичный наркодилер получил 5 лет тюрьмы
фото УКРАИНСКОЙ ПРАВДЫ

К 5 годам заключения приговорили наркодилера Юрия Чернецкого, который сбывал кокаин в ночных клубах столицы.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Дословно прокуратура: "Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей".

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Прямая речь Максимец: "Учитывая то, что прокурор в дебатах просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, прокуратура обжалует приговор суда".

Детали: Согласно материалам следствия, мужчина сбывал наркотические средства, в частности кокаин, в ночных развлекательных заведениях.

Злоумышленника разоблачили во время очередного сбыта. В дальнейшем в ходе обысков по месту его жительства правоохранители также обнаружили наркотические вещества.

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Это первый эпизод с наркотиками, который расследуют правоохранители. Обвинительный акт по этому делу был направлен в суд в январе 2021 года.

В то же время в конце августа 2022 года Чернецкого снова задержали с наркотиками в центре столицы.

Его жена пыталась собрать 4 миллиона на залог через сбор в Instagram, но ей это не удалось.

Обвинительный акт по второму делу был направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд.

Темы: Киевнаркотикипрокуратура
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