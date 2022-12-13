"Слуги народу" змінили своїх очільників у трьох комітетах Ради

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк очолила комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а члени партії Роксолана Підласа і Андрій Задорожній – відповідно бюджетний комітет і комітет з прав людини.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, ГО "Рух Чесно" на своєму сайті

Деталі: Повідомляється, що за відповідні призначення на засіданні ВР 13 грудня проголосували 235 депутатів.

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фото: рух чесно

При цьому чинний голова бюджетного комітету Юрій Арістов (теж "слуга") тепер буде заступником голови комітету з питань оборони, а чинний голова комітету з організації держвлади (також "слуга" і фігурант антикорупційних розслідувань) Андрій Клочко залишиться у статусі його члена.

Як пояснює "Чесно", недовіру Клочку як голові комітету народні депутати оголосили ще наприкінці літа, і після того робота була майже заблокованою. Громадський сектор також влітку вимагав відставки Клочка з посади. Це сталося після того, як він лобіював законопроєкт, який негативно міг вплинути на антикорупційні та правоохоронні органи.

Щодо основного складу комітету, то він також зазнає змін. Представник "Слуги народу" Дмитро Гурін переходить до комітету з питань здоров’я нації.

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Підласа раніше була заступницею голови комітету з економічного розвитку.

Шуляк до цього була членом комітету, який очолила, та займалася просуванням містобудівної реформи, яка, як стверджує "Чесно", була напрацьована без належного обговорення у цьому ж комітеті.