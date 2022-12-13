Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Слуги народу" змінили своїх очільників у трьох комітетах Ради

Євген КізіловВівторок, 13 грудня 2022, 15:36
Слуги народу змінили своїх очільників у трьох комітетах Ради
Getty Images

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк очолила комітет з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а члени партії Роксолана Підласа і Андрій Задорожній – відповідно  бюджетний комітет і комітет з прав людини.

Джерело: народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, ГО "Рух Чесно" на своєму сайті

Деталі: Повідомляється, що за відповідні призначення на засіданні ВР 13 грудня проголосували 235 депутатів.

Реклама:
 
фото: рух чесно

При цьому чинний голова бюджетного комітету Юрій Арістов (теж "слуга") тепер буде заступником голови комітету з питань оборони, а чинний голова комітету з організації держвлади (також "слуга" і фігурант антикорупційних розслідувань) Андрій Клочко залишиться у статусі його члена.

Як пояснює "Чесно", недовіру Клочку як голові комітету народні депутати оголосили ще наприкінці літа, і після того робота була майже заблокованою. Громадський сектор також влітку вимагав відставки Клочка з посади. Це сталося після того, як він лобіював законопроєкт, який негативно міг вплинути на антикорупційні та правоохоронні органи.

Щодо основного складу комітету, то він також зазнає змін. Представник "Слуги народу" Дмитро Гурін переходить до комітету з питань здоров’я нації.

ВІДЕО ДНЯ

Підласа раніше була заступницею голови комітету з економічного розвитку. 

Шуляк до цього була членом комітету, який очолила, та займалася просуванням містобудівної реформи, яка, як стверджує "Чесно", була напрацьована без належного обговорення у цьому ж комітеті.

Теми: Верховна РадаСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Верховна Рада
Веніславський: Друга вища освіта не може бути підставою для відстрочки від мобілізації
У Раді зарєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: