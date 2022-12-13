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"Слуги народа" сменили своих руководителей в трех комитетах Рады

Евгений КизиловВторник, 13 декабря 2022, 15:36
Слуги народа сменили своих руководителей в трех комитетах Рады
Getty Images

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк возглавила комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, а члены партии Роксолана Пидласа и Андрей Задорожный - соответственно бюджетный комитет и комитет по правам человека.

Источник: народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, ОО "Рух Чесно" на своем сайте

Детали: Сообщается, что за соответствующие назначения на заседании ВР 13 декабря проголосовали 235 депутатов.

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фото: рух чесно

При этом действующий председатель бюджетного Юрий Аристов (тоже "слуга") теперь будет заместителем председателя комитета по вопросам обороны, а действующий председатель комитета по организации госвласти (также "слуга" и фигурант антикоррупционных расследований) Андрей Клочко останется в статусе его члена.

Как объясняет "Чесно", недоверие Клочко как председателю комитета народные депутаты объявили еще в конце лета, и после этого работа была почти заблокирована. Общественный сектор также летом требовал отставки Клочко с должности. Это произошло после того, как он лоббировал законопроект, который мог негативно повлиять на антикоррупционные и правоохранительные органы.

Что касается основного состава комитета, то он также претерпит изменения. Представитель "Слуги народа" Дмитрий Гурин переходит в комитет по вопросам здоровья нации.

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Пидласа ранее была заместителем председателя комитета по экономическому развитию.

Шуляк до этого была членом комитета, который возглавила, и занималась продвижением градостроительной реформы, которая, как утверждает "Чесно", была наработана без надлежащего обсуждения в этом же комитете.

Темы: Верховная РадаСлуга народа
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