Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На конференції в Парижі пообіцяли виділити 1 млрд євро на допомогу Україні

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 15:38

На Міжнародній конференції на підтримку України, що відбулася в Парижі, було оголошено про виділення майже мільярда євро допомоги, які допоможуть українцям пережити зиму на тлі руйнування Росією інфраструктури.

Про це за підсумками конференції повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

Вона уточнила, що 415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро – на водопостачання, 38 мільйонів євро – на продовольство, 17 мільйонів євро – на охорону здоров'я та 22 мільйони євро – на транспорт.

Реклама:

Решта коштів ще не розподілена, додала глава французької дипломатії. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.

Нагадаємо, в Парижі у вівторок відбулася міжнародна донорська конференція за участю понад 45 країн і 20 міжнародних організацій, яка має на меті підтримати Україну на тлі постійних російських атак по критичній інфраструктурі.

Паризька конференція має зосередитися на допомозі Україні задовольнити її потреби у воді, електроенергії, їжі, охороні здоров’я та транспорті протягом наступних місяців до кінця березня.

ВІДЕО ДНЯ

Французькі організатори зустрічі кажуть, що акція допомоги також надішле Кремлю сигнал про те, що міжнародна спільнота підтримує Україну проти повітряних бомбардувань Росії, які спустошили українську енергосистему та іншу ключову інфраструктуру.

Про наміри надати Києву допомогу оголосили, серед іншого, ШвеціяШвейцаріяНорвегіяІспанія та Німеччина.

Теми: грошіекономікаЄСФранція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
гроші
Lego зазнала найсильнішого падіння прибутку за майже 20 років
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
ООН спільно з партнерами збирає гроші для підтримки України в зимовий період
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: