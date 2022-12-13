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На конференции в Париже пообещали выделить 1 млрд евро на помощь Украине

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 15:38

На Международной конференции в поддержку Украины, состоявшейся в Париже, было объявлено о выделении почти миллиарда евро помощи, которые помогут украинцам пережить зиму на фоне разрушения Россией инфраструктуры.

Об этом по итогам конференции сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

Она уточнила, что 415 миллионов евро будут выделены на энергетический сектор Украины, 25 миллионов евро - на водоснабжение, 38 миллионов евро - на продовольствие, 17 миллионов евро - на здравоохранение и 22 миллиона евро - на транспорт.

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Остальные средства еще не распределены, добавила глава французской дипломатии. Всего оказать финансовую помощь пообещали 46 стран и 24 международные организации, участвовавшие в конференции.

Напомним, в Париже во вторник состоялась международная донорская конференция с участием более 45 стран и 20 международных организаций, которая имеет целью поддержать Украину на фоне постоянных российских атак по критической инфраструктуре.

Парижская конференция должна сосредоточиться на помощи Украине удовлетворить ее потребности в воде, электроэнергии, еде, здравоохранении и транспорте в течение следующих месяцев до конца марта.

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Французские организаторы встречи говорят, что акция помощи также пошлет Кремлю сигнал о том, что международное сообщество поддерживает Украину против воздушных бомбардировок России, которые опустошили украинскую энергосистему и другую ключевую инфраструктуру.

О намерениях предоставить Киеву помощь объявили, среди прочего, ШвецияШвейцарияНорвегияИспания и Германия.

Темы: деньгиэкономикаЕСФранция
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