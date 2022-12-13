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Кіноперекладача "Гобліна" внесли до "чорного списку" України

Валентина РоманенкоВівторок, 13 грудня 2022, 17:23
Дмитро Пучков (Гоблін) у 2013 році. фото з Вікіпедії

Російського перекладача фільмів Дмитра Пучкова внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Джерело: сайт РНБО

Деталі: Як свідчить повідомлення про оновлення списку від 13 лютого 2022 року, до вищевказаного переліку діячів культури, дії яких створюють загрозу нацбезпеці України, додано прізвище 61-річного уродженця України, колишнього міліціонера, кіноперекладача Дмитра Пучкова, більше відомого під псевдо "Гоблін".

Таким чином у переліку наразі 211 прізвищ.

Що передувало: Наприкінці листопада 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики України передало Раді національної безпеки та оборони для подальшого адміністрування перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

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Теми: РНБОвійнасанкції
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