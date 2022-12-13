Кинопереводчик "Гоблин" внесен в "черный список" Украины

Дмитрий Пучков (Гоблин) в 2013 году. фото из Википедии

Российский переводчик фильмов Дмитрий Пучков внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Источник: сайт СНБО

Детали: Как свидетельствует сообщение об обновлении списка от 13 февраля 2022 года, в вышеуказанный перечень деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности Украины, добавлена фамилия 61-летнего уроженца Украины, бывшего милиционера, кинопереводчика Дмитрия Пучкова, больше известного под псевдонимом "Гоблин".

Таким образом в перечне сейчас 211 фамилий.

Что предшествовало: В конце ноября 2022 года Министерство культуры и информационной политики Украины передало Совету национальной безопасности и обороны для дальнейшего администрирования перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.