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Рада ухвалила закон про нацменшини, необхідний для руху в ЄС

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 17:23
Спільнота українських греків, фото - greeks.ua

Верховна рада у вівторок ухвалила в цілому законопроєкт №8224 про національні меншини (спільноти) України, який є однією з вимог для руху України до Європейського Союзу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".

За його словами, за документ проголосували 324 народні депутати. На сайті Верховної Ради інформація про ухвалення законопроєкту наразі відсутня.

Згідно з пояснювальною запискою, закон закріплює визначення "національні меншини (спільноти)", їхні права, свободи та обов'язки, а також особливості відповідної державної політики.

Крім того, на законодавчому рівні вперше закріплюються повноваження центрального органу виконавчої влади, що здійснює державну політику у сфері захисту прав та свобод людей, які належать до національних меншин (спільнот).

Документ передбачає створення консультативно-дорадчих органів при органах виконавчої влади різних рівнів, а також центрів національностей в обласних центрах або визначених населених пунктах. Також окремо регламентується питання міжнародного співробітництва та закордонних зв’язків національних меншин (спільнот).

Законопроєкт про національні меншини є однією з вимог Європейської комісії для підтвердження руху України до Європейського Союзу. Станом на кінець жовтня українські експерти оцінили виконання цього напрямку в 5 балів із 10.

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На початку листопада спікер парламенту Руслан Стефанчук стверджував, що Україна отримала висновок від міжнародних партнерів щодо законопроєкту про національні меншини.

Більше читайте тут: Кандидат на мінімалках: Україна провалює власні плани щодо виконання критеріїв ЄС.

Теми: ЄСнацменшини
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