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Рада приняла закон о нацменьшинствах, необходимый для движения в ЕС

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 17:23
Сообщество украинских греков, фото - greeks.ua

Верховная рада во вторник приняла в целом законопроект №8224 о национальных меньшинствах (сообществах) Украины, который является одним из требований для движения Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

По его словам, за документ проголосовали 324 народных депутата. На сайте Верховной рады информация о принятии законопроекта пока отсутствует.

Согласно пояснительной записке, закон закрепляет определение "национальные меньшинства (сообщества)", их права, свободы и обязанности, а также особенности соответствующей государственной политики.

Кроме того, на законодательном уровне впервые закрепляются полномочия центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную политику в сфере защиты прав и свобод людей, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам).

Документ предусматривает создание консультативно-совещательных органов при органах исполнительной власти разных уровней, а также центров национальностей в областных центрах или определенных населенных пунктах. Также отдельно регламентируется вопрос международного сотрудничества и зарубежных связей национальных меньшинств (сообществ).

Законопроект о национальных меньшинствах является одним из требований Европейской комиссии для подтверждения движения Украины в Европейский Союз. По состоянию на конец октября украинские эксперты оценили выполнение этого направления в 5 баллов из 10.

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В начале ноября спикер парламента Руслан Стефанчук утверждал, что Украина получила заключение от международных партнеров по законопроекту о национальных меньшинствах.

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Темы: ЕСнацменьшинства
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