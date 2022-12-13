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Британські військові вперше підтвердили участь у "таємних операціях" в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 16:46

Генерал-лейтенант Королівських Військово-морських сил Великої Британії Роберт Магоуен уперше розповів про участь британських військових у "операціях під прикриттям" в Україні із супроводу британських дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

У статті в офіційному виданні Королівської морської піхоти Globe and Laurel Магоуен розповів, що на початку 2022 року до України були направлені 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі.

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У квітні вони повернулися до Києва для забезпечення охорони британського диппредставництва, яке відновлювало там свою роботу.

"Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику", – так описує це у своїй статті генерал-лейтенант Магоуен, не уточнивши, про що йдеться.

Водночас у квітні The Times писала, що військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше з початку війни з Росією відновили підготовку військових в Україні, хоча офіційно британська сторона цього не підтверджувала.

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Речник Королівських військово-морських сил Британії в коментарі The Times зазначив, що морські піхотинці були розгорнуті в Україні "для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні" та "не виконували жодних бойових функцій".

Як відомо, британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення Росії до Криму у 2014 роцію У лютому 2022-го їх вивезли з України, аби уникнути перспективи прямого зіткнення з російськими військами.

Крім того, Британія також направила експертів з кібербезпеки для захисту критично важливих українських міністерств. Вони з лютого працюють віддалено й допомагають запобігати кібератакам.

Теми: Велика БританіяЗбройні силивійнаУкраїна
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