Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британські військові вперше підтвердили участь у "таємних операціях" в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 17:46

Генерал-лейтенант Королівських Військово-морських сил Великої Британії Роберт Магоуен уперше розповів про участь британських військових у "операціях під прикриттям" в Україні із супроводу британських дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Times.

У статті в офіційному виданні Королівської морської піхоти Globe and Laurel Магоуен розповів, що на початку 2022 року до України були направлені 350 військовослужбовців, які допомогли евакуювати посольство до Польщі.

У квітні вони повернулися до Києва для забезпечення охорони британського диппредставництва, яке відновлювало там свою роботу.

"Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику", – так описує це у своїй статті генерал-лейтенант Магоуен, не уточнивши, про що йдеться.

Водночас у квітні The Times писала, що військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше з початку війни з Росією відновили підготовку військових в Україні, хоча офіційно британська сторона цього не підтверджувала.

Речник Королівських військово-морських сил Британії в коментарі The Times зазначив, що морські піхотинці були розгорнуті в Україні "для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні" та "не виконували жодних бойових функцій".

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, британські військові інструктори були вперше направлені в Україну після вторгнення Росії до Криму у 2014 роцію У лютому 2022-го їх вивезли з України, аби уникнути перспективи прямого зіткнення з російськими військами.

Крім того, Британія також направила експертів з кібербезпеки для захисту критично важливих українських міністерств. Вони з лютого працюють віддалено й допомагають запобігати кібератакам.

Теми: Велика БританіяЗбройні силивійнаУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоРосіяни показали свою "засічну лінію" на кордоні з Україною

У Європарламенті вручили премію Сахарова сміливому народу України

фотоСБУ потрусила комуністів і "Русь єдину": обшуки в трьох містах

Мелітополь, ймовірно, стане наступним фронтом війни – NYT

фото, відео Україна повернула додому ще 64 воїни ЗСУ

фото, відеоРосіяни обстріляли Херсонську ОВА

Усі новини...
Велика Британія
Британія ввела санкції за удари РФ по критичній інфраструктурі України
Британія відкрита для надання Україні зброї більшої дальності – Воллес
У Британії через снігопад скасовані або затримуються десятки авіарейсів
Останні новини
19:14
Росіяни катували літнє подружжя на Херсонщині нібито через донос
19:12
У Парижі обшуки в штаб-квартирі партії Макрона: розслідують фінансування його виборчих кампаній
19:08
Danske Bank зізнався у відмиванні грошей на користь росіян: виплатить $2 мільярди штрафу
19:06
Рада Європи затвердила план дій для України на рекордні 50 млн євро
19:04
Пластуни передали Зеленському Вифлеємський вогонь
19:04
Справа Укргазбанку: суд заочно арештував одного з підозрюваний в розкраданні 206 мільйонів
19:01
ЗСУ знову влучили в район зосередження загарбників у Запорізькій області – Генштаб
19:00
НАТО у 2023 році збільшить цивільний і військовий бюджет на понад чверть
18:56
Суд арештував Premier Palace і ще 6 готелів групи VS Energy – "Схеми"
18:52
Нардепа від "Слуги народу" підозрюють у брехні в декларації на майже 4 млн
Усі новини...