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Британские военные впервые подтвердили участие в "тайных операциях" в Украине

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 16:46

Британские военные впервые подтвердили участие в "тайных операциях" в УкраинеГенерал-лейтенант Королевских Военно-морских сил Великобритании Роберт Магоуэн впервые рассказал об участии британских военных в "операциях под прикрытием" в Украине по сопровождению британских дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В статье в официальном издании Королевской морской пехоты Globe and Laurel Магоуэн рассказал, что в начале 2022 года в Украину были направлены 350 военнослужащих, которые помогли эвакуировать посольство в Польшу.

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В апреле они вернулись в Киев для обеспечения охраны британского диппредставительства, которое восстанавливало там свою работу.

"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - так описывает это в своей статье генерал-лейтенант Магоуэн, не уточнив, о чем идет речь.

В то же время в апреле The Times писала, что военные Специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны с Россией возобновили подготовку военных в Украине, хотя официально британская сторона этого не подтверждала.

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Представитель Королевских военно-морских сил Великобритании в комментарии The Times отметил, что морские пехотинцы были развернуты в Украине "для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране" и "не выполняли никаких боевых функций".

Как известно, британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году. В феврале 2022-го их вывезли из Украины, чтобы избежать перспективы прямого столкновения с российскими войсками.

Кроме того, Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты критически важных украинских министерств. Они с февраля работают удаленно и помогают предотвращать кибератаки.

Темы: ВеликобританияВооруженные силывойнаУкраина
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