Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Британские военные впервые подтвердили участие в "тайных операциях" в Украине

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 17:46

Британские военные впервые подтвердили участие в "тайных операциях" в УкраинеГенерал-лейтенант Королевских Военно-морских сил Великобритании Роберт Магоуэн впервые рассказал об участии британских военных в "операциях под прикрытием" в Украине по сопровождению британских дипломатов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

В статье в официальном издании Королевской морской пехоты Globe and Laurel Магоуэн рассказал, что в начале 2022 года в Украину были направлены 350 военнослужащих, которые помогли эвакуировать посольство в Польшу.

В апреле они вернулись в Киев для обеспечения охраны британского диппредставительства, которое восстанавливало там свою работу.

"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - так описывает это в своей статье генерал-лейтенант Магоуэн, не уточнив, о чем идет речь.

В то же время в апреле The Times писала, что военные Специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны с Россией возобновили подготовку военных в Украине, хотя официально британская сторона этого не подтверждала.

Представитель Королевских военно-морских сил Великобритании в комментарии The Times отметил, что морские пехотинцы были развернуты в Украине "для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране" и "не выполняли никаких боевых функций".

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году. В феврале 2022-го их вывезли из Украины, чтобы избежать перспективы прямого столкновения с российскими войсками.

Кроме того, Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты критически важных украинских министерств. Они с февраля работают удаленно и помогают предотвращать кибератаки.

Темы: ВеликобританияВооруженные силывойнаУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Нардепа от "Слуги народа" подозревают во лжи в декларации на почти 4 млн

В Херсоне погиб 8-летний мальчик: реанимировать не смогли

видеоФукуяма: Украина может вернуть Крым уже в 2023 году

фотоРоссияне показали свою "засечную линию" на границе с Украиной

В Европарламенте вручили премию Сахарова смелому народу Украины

фотоСБУ пришла с обысками к коммунистам и в "Русь единую" в трех городах

Все новости...
Великобритания
Британия ввела санкции за удары РФ по критической инфраструктуре Украины
Британия открыта для предоставления Украине оружия большей дальности – Уоллес
В Британии из-за снегопада отменены или задерживаются десятки авиарейсов
Последние новости
19:25
Украина создает представительства в других странах, чтобы помочь пострадавшим от российской агрессии
19:14
Россияне пытали пожилых супругов на Херсонщине якобы из-за доноса
19:12
В Париже обыски в штаб-квартире партии Макрона: расследуют финансирование его избирательных кампаний
19:08
Danske Bank признался в отмывании денег в пользу россиян: выплатит $2 миллиарда штрафа
19:06
Совет Европы утвердил план действий для Украины с рекордным бюджетом 50 млн евро
19:04
Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь
19:04
Дело Укргазбанка: суд заочно арестовал одного из подозреваемых в хищении 206 миллионов
19:01
ВСУ снова попали в район сосредоточения захватчиков в Запорожской области – Генштаб
19:00
НАТО в 2023 году увеличит гражданский и военный бюджет более чем на четверть
18:56
Суд арестовал Premier Palace и еще 6 отелей группы VS Energy – "Схемы"
Все новости...