США готуються відправити Україні ЗРК Patriot – CNN

Адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

Про це з посиланням на двох американських чиновників і високопоставленого представника адміністрації повідомив у вівторок телеканал CNN, пише "Європейська правда".

План, який розробило міністерство оборони США, ще має бути схвалений главою Пентагону Ллойдом Остіном, після чого він буде направлений на підпис президенту США Джо Байдену. Три співрозмовники повідомили CNN, що таке схвалення очікується.

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Співрозмовники телеканалу вказують, що після того, як плани будуть остаточно узгоджені, Patriot будуть швидко відправлені "найближчими днями", а українські сили пройдуть навчання з їхнього використання на базі армії США в Німеччині.

Україна раніше не раз закликала США надіслати ЗРК Patriot на тлі постійної загрози ракетних ударів з боку Росії по енергетичній інфраструктурі. В адміністрації Байдена відмовлялися через логістичні проблеми й складність в обслуговуванні установки. Думку Білого дому, за словами одного із співрозмовників CNN, змусила "реальність того, що відбувається на місці".

Поки що не зрозуміло, скільки ракетних пускових установок буде відправлено, але типова батарея ЗРК охоплює радар, який виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, енергетичне обладнання, станцію управління бойовим застосуванням і до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети, готові до запуску.

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ЗРК Patriot – передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є вкрай ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. У разі отримання вона буде найефективнішою далекобійною системою оборони, яку Україна отримає від союзників із початку війни.

Спірозмовники CNN кажуть, що ЗРК Patriot також допоможе захистити повітряний простір для країн НАТО у Східній Європі.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона веде переговори з Німеччиною, а також США щодо розміщення в Україні систем Patriot. Німеччина, як відомо, відмовилася розміщувати в Україні свої ЗРК, які запропонувала Польщі після інциденту з падінням ракети у Пшеводуві.