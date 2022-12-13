Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

США готуються відправити Україні ЗРК Patriot – CNN

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 19:34
ФОТО GETTYIMAGES

Адміністрація президента США Джо Байдена завершує підготовку планів щодо відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot, про що може бути оголошено вже на цьому тижні.

Про це з посиланням на двох американських чиновників і високопоставленого представника адміністрації повідомив у вівторок телеканал CNN, пише "Європейська правда".

План, який розробило міністерство оборони США, ще має бути схвалений главою Пентагону Ллойдом Остіном, після чого він буде направлений на підпис президенту США Джо Байдену. Три співрозмовники повідомили CNN, що таке схвалення очікується.

Співрозмовники телеканалу вказують, що після того, як плани будуть остаточно узгоджені, Patriot будуть швидко відправлені "найближчими днями", а українські сили пройдуть навчання з їхнього використання на базі армії США в Німеччині.

Україна раніше не раз закликала США надіслати ЗРК Patriot на тлі постійної загрози ракетних ударів з боку Росії по енергетичній інфраструктурі. В адміністрації Байдена відмовлялися через логістичні проблеми й складність в обслуговуванні установки. Думку Білого дому, за словами одного із співрозмовників CNN, змусила "реальність того, що відбувається на місці".

Поки що не зрозуміло, скільки ракетних пускових установок буде відправлено, але типова батарея ЗРК охоплює радар, який виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, енергетичне обладнання, станцію управління бойовим застосуванням і до восьми пускових установок, кожна з яких має по чотири ракети, готові до запуску.

ЗРК Patriot – передова система протиповітряної оборони великої дальності, яка є вкрай ефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет. У разі отримання вона буде найефективнішою далекобійною системою оборони, яку Україна отримає від союзників із початку війни.

ВІДЕО ДНЯ

Спірозмовники CNN кажуть, що ЗРК Patriot також допоможе захистити повітряний простір для країн НАТО у Східній Європі.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що українська сторона веде переговори з Німеччиною, а також США щодо розміщення в Україні систем Patriot. Німеччина, як відомо, відмовилася розміщувати в Україні свої ЗРК, які запропонувала Польщі після інциденту з падінням ракети у Пшеводуві.

Теми: СШАППОвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський висловив президенту МОК розчарування через російських спортсменів

фото"Методички" РПЦ, георгіївські стрічки, партквиток КПРС: СБУ підбила підсумки обшуків в УПЦ МП

Рада Європи затвердила план дій для України на рекордні 50 млн євро

Суд арештував Premier Palace і ще 6 готелів групи VS Energy – "Схеми"

Нардепа від "Слуги народу" підозрюють у брехні в декларації на майже 4 млн

У Херсоні загинув 8-річний хлопчик: реанімувати не змогли

Усі новини...
Британські військові вперше підтвердили участь у "таємних операціях" в Україні
Захисники мають успіхи у напрямку Сватове-Кремінна – Гайдай
Рада ратифікувала угоду, що дозволить налагодити в Україні виробництво Bayraktar
Генштаб: У Кадіївці вбито до 60 загарбників, у Мелітополі – керівництво 58 армії РФ
Останні новини
21:05
Обмеження електроенергії у середу зменшилося – Yasno
20:56
Зеленський попросив ООН направити експертів на енергетичні об’єкти України
20:43
Британці, які понад рік надають домівку для біженців з України, отримають доплату від уряду
20:31
відеоГотуємо домовленості, які посилять оборонні спроможності України – Зеленський
20:17
Зеленський висловив президенту МОК розчарування через російських спортсменів
20:15
відеоУ Києві поліціянти врятували жінку з собакою, які провалилися під лід
20:03
Другий найзаможніший олігарх РФ Потанін потрапить під санкції США – WSJ
19:49
Посли ЄС не узгодили нові санкції проти Росії до засідання Євроради – ЗМІ
19:39
фото"Методички" РПЦ, георгіївські стрічки, партквиток КПРС: СБУ підбила підсумки обшуків в УПЦ МП
19:38
Молдова збільшить оборонний бюджет на майже 70%, кошти підуть на ППО
Усі новини...