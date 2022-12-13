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США готовятся отправить Украине ЗРК Patriot - CNN

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 18:34
США готовятся отправить Украине ЗРК Patriot - CNN
ФОТО GETTYIMAGES

Администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

Об этом со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного представителя администрации сообщил во вторник телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

Администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку планов по отправке в Украину системы противоракетной обороны Patriot, о чем может быть объявлено уже на этой неделе.

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Об этом со ссылкой на двух американских чиновников и высокопоставленного представителя администрации сообщил во вторник телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

План, который разработало министерство обороны США, еще должен быть одобрен главой Пентагона Ллойдом Остином, после чего он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Три собеседника сообщили CNN, что такое одобрение ожидается.

Собеседники телеканала указывают, что после того, как планы будут окончательно согласованы, Patriot будут быстро отправлены "в ближайшие дни", а украинские силы пройдут учения по их использованию на базе армии США в Германии.

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Украина ранее не раз призывала США прислать ЗРК Patriot на фоне постоянной угрозы ракетных ударов со стороны России по энергетической инфраструктуре. В администрации Байдена отказывались из-за логистических проблем и сложности в обслуживании установки. Мнение Белого дома, по словам одного из собеседников CNN, заставила "реальность того, что происходит на месте".

Пока не ясно, сколько ракетных пусковых установок будет отправлено, но типичная батарея ЗРК включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевым применением и до восьми пусковых установок, каждая из которых имеет по четыре ракеты, готовые к запуску.

ЗРК Patriot - передовая система противовоздушной обороны большой дальности, которая является крайне эффективной для перехвата баллистических и крылатых ракет. В случае получения она будет самой эффективной дальнобойной системой обороны, которую Украина получит от союзников с начала войны.

Собеседники CNN говорят, что ЗРК Patriot также поможет защитить воздушное пространство для стран НАТО в Восточной Европе.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что украинская сторона ведет переговоры с Германией, а также США относительно размещения в Украине систем Patriot. Германия, как известно, отказалась размещать в Украине свои ЗРК, которые предложила Польше после инцидента с падением ракеты в Пшеводуве.

Темы: СШАПВОвойна
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