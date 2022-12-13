Німеччина надасть Україні 50 млн євро допомоги для зими
Німеччина оголосила про виділення Україні ще 50 млн євро допомоги для проходження зимового періоду.
Про це оголосила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок на конференції з підтримки України в Парижі, пише "Європейська правда".
"Сьогодні Німеччина обіцяє ще 50 мільйонів євро як зимову допомогу для України. Путін хоче зламати українців своєю тактикою заморожування. Ми не дозволимо цьому статися", - заявила глава німецької дипломатії.
"Путінські бомби означають, що лікарям доводиться оперувати серце хлопчика у світлі мобільних телефонів. Що діти роблять домашні завдання при свічках у шапці, шарфі та куртці. Ось чому ми мобілізуємо допомогу для виживання, включаючи генератори та трансформатори", - додала вона.
Як повідомлялося, результатом конференції у Парижі стало оголошення державами-партнерами України про надання країні допомоги в розмірі близько $1 млрд для проходження зимового періоду.
415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро – на водопостачання, 38 мільйонів євро – на продовольство, 17 мільйонів євро – на охорону здоров'я та 22 мільйони євро – на транспорт.
Решта коштів ще не розподілена. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.
Крім того, за результатами конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні для проходження зимового періоду.