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Германия предоставит Украине 50 млн евро помощи для зимы

"Европейская правда"Вторник, 13 декабря 2022, 20:29

Германия объявила о выделении Украине еще 50 млн евро помощи для прохождения зимнего периода.

Об этом объявила глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции по поддержке Украины в Париже, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Германия обещает еще 50 миллионов евро в качестве зимней помощи для Украины. Путин хочет сломать украинцев своей тактикой замораживания. Мы не позволим этому произойти", - заявила глава немецкой дипломатии. 

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"Путинские бомбы означают, что врачам приходится оперировать сердце мальчика в свете мобильных телефонов. Что дети делали домашние задания при свечах в шапке, шарфе и куртке. Вот почему мы мобилизуем помощь для выживания, включая генераторы и трансформаторы", - добавила она.

Как сообщалось, результатом конференции в Париже стало объявление государствами-партнерами Украины о предоставлении стране помощи в размере около $1 млрд для прохождения зимнего периода.

415 миллионов евро будут выделены на энергетический сектор Украины, 25 миллионов евро - на водоснабжение, 38 миллионов евро - на продовольствие, 17 миллионов евро - на здравоохранение и 22 миллиона евро - на транспорт.

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Остальные средства еще не распределены. Всего оказать финансовую помощь пообещали 46 стран и 24 международные организации, участвовавшие в конференции.

Кроме того, по результатам конференции во Франции будет создана платформа по координации помощи Украине для прохождения зимнего периода. 

Темы: Германия
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