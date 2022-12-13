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З початку грудня удвічі побільшало пожеж, пов'язаних із обігрівачами, печами й пальниками

Олена РощінаВівторок, 13 грудня 2022, 21:48
Олександр Хорунжий, фото ДСНС

За перші 12 днів грудня в Україні майже на 100% зросла кількість пожеж, пов’язаних з порушеннями при експлуатації печей та теплоустановок. Зокрема, у Києві почастішали пожежі, пов’язані з використанням газових балонів та генераторів.

Джерело: пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий та старший інспектор відділу роботи з об’єктами підвищеної небезпеки ЦЗД Головного управління ДСНС у Києві Юрій Купрієнко під час брифінгу у Медіацентрі Україна – Укрінформ, ДСНС

Пряма мова Хорунжого: "За 11 місяців 2022 року по Україні виникло більше 75 тисяч пожеж. Загинуло 1327 людей, у тому числі 31 дитина. 1435 людей отримали травми, з них 106 дітей. Найбільша причина – необережне поводження з вогнем. 

Але ми зараз фіксуємо збільшення пожеж від порушення правил при влаштуванні та експлуатації електроустановок, в тому числі короткі замикання внаслідок перевантаження електромереж. У листопаді у порівнянні з жовтнем є збільшення на 10%. 

І порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей і теплогенеруючих агрегатів і установок — обігрівачі, печі, газові пальники. Збільшення на 83% у листопаді порівняно з жовтнем. Якщо взяти 12 днів грудня порівняно з 12 днями листопада, збільшення йде фактично на 100%".

Деталі: Купрієнко розповів, що у Києві з настанням холодів та масовими відключеннями електроенергії збільшується кількість пожеж, які пов’язані з використанням туристичних балонів, газових балонів – 8 випадків, з них 6 без послідуючого горіння, а 2 призвели до пожеж. 

Також зафіксовано 3 випадки пожеж через займання генераторів. Частішають випадки пожеж, пов’язаних з неправильним використанням електромережі, додав він. 

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Теми: ДСНСпожежа
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