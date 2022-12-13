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С начала декабря вдвое увеличилось количество пожаров, связанных с обогревателями, печами и горелками

Елена РощинаВторник, 13 декабря 2022, 21:48
Александр Хорунжий, фото ГСЧС

За первые 12 дней декабря в Украине почти на 100% возросло количество пожаров, связанных с нарушениями при эксплуатации печей и теплоустановок. В частности, в Киеве участились пожары, связанные с использованием газовых баллонов и генераторов.

Источник: пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий и старший инспектор отдела работы с объектами повышенной опасности ЦОД Главного управления ГСЧС в Киеве Юрий Куприенко во время брифинга в Медиацентре Украина – Укринформ, ГСЧС

Прямая речь Хорунжего: "За 11 месяцев 2022 года по Украине возникло более 75 тысяч пожаров. Погибло 1327 человек, в том числе 31 ребенок. 1435 человек получили травмы, из них 106 детей. Самая большая причина – неосторожное обращение с огнем.

Но мы сейчас фиксируем увеличение пожаров от нарушения правил при устройстве и эксплуатации электроустановок, в том числе короткие замыкания вследствие перегрузки электросетей. В ноябре по сравнению с октябрем есть увеличение на 10%. 

И нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и теплогенерирующих агрегатов и установок – обогреватели, печи, газовые горелки. Увеличение на 83% в ноябре по сравнению с октябрем. Если взять 12 дней декабря по сравнению с 12 днями ноября, увеличение идет фактически на 100%".

Детали: Куприенко рассказал, что в Киеве с наступлением холодов и массовыми отключениями электроэнергии увеличивается количество пожаров, связанных с использованием туристических баллонов, газовых баллонов – 8 случаев, из них 6 без последующего горения, а 2 привели к пожарам. 

Также зафиксировано 3 случая пожаров из-за возгорания генераторов. Учащаются случаи пожаров, связанных с неправильным использованием электросети, добавил он.

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Темы: ГСЧСпожар
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