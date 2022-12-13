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Канада надасть $85 млн на відновлення енергосистеми України

"Європейська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 22:19

Уряд Канади перерахує 115 мільйонів канадських доларів (84,9 мільйона доларів США) на ремонт української електромережі, яка зазнала руйнувань після неодноразових атак РФ на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вівторок заявила віцепрем'єр-міністерка Канади Христя Фриланд на конференції з підтримки України в Парижі.

За її словами, кошти надійдуть від надходжень, зібраних з імпорту з Росії та Білорусі – їх запровадили на початку березня у відповідь на повномасштабну російську агресію в Україні.

"Путін та його поплічники є військовими злочинцями, і вони намагаються використати холод як зброю, щоб зламати дух чудового народу України. Їм це не вдасться, і ця підтримка допоможе гарантувати, що Україна зможе захистити свою енергетичну інфраструктуру і пройти через важку зиму, що наближається", а – сказала Фриланд.

За офіційними даними, Канада вже витратила два мільярди канадських доларів на пряму фінансову допомогу Україні в 2022 році і направила ще 500 мільйонів через суверенні облігації на початку грудня.

Як повідомлялося, результатом конференції у Парижі стало оголошення державами-партнерами України про надання країні допомоги в розмірі близько $1 млрд для проходження зимового періоду.

415 мільйонів євро будуть виділені на енергетичний сектор України, 25 мільйонів євро – на водопостачання, 38 мільйонів євро – на продовольство, 17 мільйонів євро – на охорону здоров'я та 22 мільйони євро – на транспорт.

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Решта коштів ще не розподілена. Усього надати фінансову допомогу пообіцяли 46 країн і 24 міжнародні організації, що брали участь у конференції.

Крім того, за результатами конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні для проходження зимового періоду.

Теми: енергетикаелектроенергіяКанада
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