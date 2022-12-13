Канада предоставит $85 млн на восстановление энергосистемы Украины

Правительство Канады перечислит 115 миллионов канадских долларов (84,9 миллиона долларов США) на ремонт украинской электросети, которая подверглась разрушениям после неоднократных атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во вторник заявила вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд на конференции по поддержке Украины в Париже.

По ее словам, средства поступят от поступлений, собранных с импорта из России и Беларуси - их ввели в начале марта в ответ на полномасштабную российскую агрессию в Украине.

"Путин и его приспешники являются военными преступниками, и они пытаются использовать холод как оружие, чтобы сломать дух замечательного народа Украины. Им это не удастся, и эта поддержка поможет гарантировать, что Украина сможет защитить свою энергетическую инфраструктуру и пройти через тяжелую зиму, которая приближается", - сказала Фриланд.

По официальным данным, Канада уже потратила два миллиарда канадских долларов на прямую финансовую помощь Украине в 2022 году и направила еще 500 миллионов через суверенные облигации в начале декабря.

Как сообщалось, результатом конференции в Париже стало объявление государствами-партнерами Украины о предоставлении стране помощи в размере около $1 млрд для прохождения зимнего периода.

415 миллионов евро будут выделены на энергетический сектор Украины, 25 миллионов евро - на водоснабжение, 38 миллионов евро - на продовольствие, 17 миллионов евро - на здравоохранение и 22 миллиона евро - на транспорт.

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Остальные средства еще не распределены. Всего оказать финансовую помощь пообещали 46 стран и 24 международные организации, участвовавшие в конференции.

Кроме того, по результатам конференции во Франции будет создана платформа по координации помощи Украине для прохождения зимнего периода.