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ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу

Роман ПетренкоВівторок, 13 грудня 2022, 21:56
ЧС-2022: Аргентина розгромила Хорватію та пройшла до фіналу
photo getty

Збірна Аргентини завдяки перемозі над Хорватією стала першою командою на Чемпіонаті світу 2022 в Катарі, яка зіграє у фіналі.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Хорватія прийшла до цього матчу в статусі віцечемпіона попереднього Чемпіонату світу – у фіналі в 2018 році грала проти Франції.

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Аргентина – чинний володар Кубку Америки, команда перемогла у вирішальному матчі бразильців.

У матчі 13 грудня більшість експертів прогнозували перемогу Аргентини, і не дарма.

Команда підійшла до матчу підготовленішою і рішучішою – це було помітно з перших хвилин.

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На 32 хвилині нападник біло-блакитних Хуліан Альварес обійшов захисників Хорватії, але його зніс з ніг воротар Домінік Лівакович. За це він отримав жовту картку.

Лідер Аргентини Лео Мессі сильним ударом реалізував пенальті.

Цей гол приголомшив хорватів, і їхні суперники цим скористалися.

Вже за хвилину аргентинці провели контратаку і завдяки невдалій грі хорватських захисників, які не могли попасти по м’ячу в своїй штрафній, заштовхали ще один м’яч у ворота.

Наступні 30 хвилин обидві команди мали декілька шансів, гарну гру та декілька сейвів показав Лівакович, але аргентинці поставили крапку за стараннях хорватів.

На 69 хвилині Мессі пройшов по правому флангу, відтягнув на себе половину гравців та передав м’яч Альваресу, який влучно пробив – 3:0.

Хорватія чекає матчу за третє місце, Аргентина у фіналі гратиме проти Марокко або Франції.

Теми: чемпіонат світуфутболспорт
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