Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и прошла в финал

Роман ПетренкоВторник, 13 декабря 2022, 22:56
photo getty

Сборная Аргентины благодаря победе над Хорватией стала первой командой на Чемпионате мира 2022 в Катаре, которая сыграет в финале.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Хорватия пришла к этому матчу в статусе вице-чемпиона предыдущего Чемпионата мира - в финале в 2018 году играла против Франции.

Аргентина - действующий обладатель Кубка Америки, команда победила в решающем матче бразильцев.

В матче 13 декабря большинство экспертов прогнозировали победу Аргентины, и не зря.

Команда подошла к матчу более подготовленной и решительной - это было заметно с первых минут.

На 32 минуте нападающий бело-голубых Хулиан Альварес обошел защитников Хорватии, но его снес с ног вратарь Доминик Ливакович. За это он получил желтую карточку.

ВИДЕО ДНЯ

Лидер Аргентины Лео Месси сильным ударом реализовал пенальти.

Этот гол ошеломил хорватов, и их соперники этим воспользовались.

Уже через минуту аргентинцы провели контратаку и благодаря неудачной игре хорватских защитников, которые не могли попасть по мячу в своей штрафной, затолкали еще один мяч в ворота.

Следующие 30 минут обе команды имели несколько шансов, хорошую игру и несколько сейвов показал Ливакович, но аргентинцы поставили точку в стараниях хорватов.

На 69 минуте Месси прошел по правому флангу, оттянул на себя половину игроков и передал мяч Альваресу, который точно пробил - 3:0.

Хорватия ждет матча за третье место, Аргентина в финале будет играть против Марокко или Франции.

Темы: чемпионат мирафутболспорт
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Запад допускает поставки Украине новых истребителей для получения "решающего преимущества" над РФ - СМИ

ЧМ-2022: Франция проходит в финал, Марокко будет играть за третье место

видео, фотоТюремщики опубликовали видео из палаты Саакашвили в больнице

Китай решил углубить отношения с Россией после 9 месяцев сомнений из-за войны в Украине - WSJ

ВАКС конфисковал у Януковича все имущество

Во время обмена Украина выдала России священника УПЦ МП – разведка

Все новости...
чемпионат мира
Четвертьфинал ЧМ-22: Марокко выбило Португалию из турнира, Франция прошла дальше
Четвертьфинал ЧМ-22: серии пенальти в обоих матчах, сенсационный вылет Бразилии
День ЧМ-22: Испания провалила серию пенальти, Марокко впервые в истории в четвертьфинале
Последние новости
23:52
В США изучают предложение Украины о трибунале по преступлению агрессии РФ
23:20
Саакашвили прекратил голодовку, она длилась несколько часов
23:05
Запад допускает поставки Украине новых истребителей для получения "решающего преимущества" над РФ - СМИ
23:02
В Каталонии вводят временные ежемесячные выплаты для беженцев из Украины
22:55
ЧМ-2022: Франция проходит в финал, Марокко будет играть за третье место
22:49
видео, фотоТюремщики опубликовали видео из палаты Саакашвили в больнице
22:24
Сенат Чехии признал Голодомор геноцидом украинского народа
22:17
Стоит ли отказываться от новогодних праздников в этом году – объясняют психологи
22:07
Китай решил углубить отношения с Россией после 9 месяцев сомнений из-за войны в Украине - WSJ
22:05
Ситуация улучшается: в Украине вот-вот отменят аварийные отключения – ОП
Все новости...