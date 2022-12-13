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ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и прошла в финал

Роман ПетренкоВторник, 13 декабря 2022, 21:56
ЧМ-2022: Аргентина разгромила Хорватию и прошла в финал
photo getty

Сборная Аргентины благодаря победе над Хорватией стала первой командой на Чемпионате мира 2022 в Катаре, которая сыграет в финале.

Источник: "Украинская правда"

Детали: Хорватия пришла к этому матчу в статусе вице-чемпиона предыдущего Чемпионата мира - в финале в 2018 году играла против Франции.

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Аргентина - действующий обладатель Кубка Америки, команда победила в решающем матче бразильцев.

В матче 13 декабря большинство экспертов прогнозировали победу Аргентины, и не зря.

Команда подошла к матчу более подготовленной и решительной - это было заметно с первых минут.

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На 32 минуте нападающий бело-голубых Хулиан Альварес обошел защитников Хорватии, но его снес с ног вратарь Доминик Ливакович. За это он получил желтую карточку.

Лидер Аргентины Лео Месси сильным ударом реализовал пенальти.

Этот гол ошеломил хорватов, и их соперники этим воспользовались.

Уже через минуту аргентинцы провели контратаку и благодаря неудачной игре хорватских защитников, которые не могли попасть по мячу в своей штрафной, затолкали еще один мяч в ворота.

Следующие 30 минут обе команды имели несколько шансов, хорошую игру и несколько сейвов показал Ливакович, но аргентинцы поставили точку в стараниях хорватов.

На 69 минуте Месси прошел по правому флангу, оттянул на себя половину игроков и передал мяч Альваресу, который точно пробил - 3:0.

Хорватия ждет матча за третье место, Аргентина в финале будет играть против Марокко или Франции.

Темы: чемпионат мирафутболспорт
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