Росіяни скинули вибухівку і майже 20 разів вдарили із САУ по Сумщині

Протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотінську громади Сумської області, завдавши 28 ударів по прикордонню.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: На Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки.

По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл, було 8 прильотів.

По прикордонному селу Есманської громади росіяни випустили 18 снарядів із САУ.

Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль у ній. Також постраждала будівля сільського клубу.