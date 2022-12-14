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Росіяни скинули вибухівку і майже 20 разів вдарили із САУ по Сумщині

Ольга Глущенко Середа, 14 грудня 2022, 00:17
ілюстративне фото: telegram Живицького

Протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотінську громади Сумської області, завдавши 28 ударів по прикордонню.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: На Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки.

По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл, було 8 прильотів.

По прикордонному селу Есманської громади росіяни випустили 18 снарядів із САУ.

Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль у ній. Також постраждала будівля сільського клубу.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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