Росіяни скинули вибухівку і майже 20 разів вдарили із САУ по Сумщині
Вівторок, 13 грудня 2022, 23:17
Протягом дня ворог обстріляв Есманьську, Білопільську та Хотінську громади Сумської області, завдавши 28 ударів по прикордонню.
Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький
Деталі: На Хотінську громаду росіяни з безпілотника скинули дві вибухівки.
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По Білопільській громаді ворог вів мінометний обстріл, було 8 прильотів.
По прикордонному селу Есманської громади росіяни випустили 18 снарядів із САУ.
Вибухи пошкодили приміщення пожежної частини та автомобіль у ній. Також постраждала будівля сільського клубу.
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