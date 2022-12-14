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Россияне сбросили взрывчатку и почти 20 раз ударили из САУ по Сумщине

Ольга ГлущенкоСреда, 14 декабря 2022, 00:17
иллюстративное фото: telegram Живицкого

В течение дня враг обстрелял Есманьскую, Белопольскую и Хотинскую громады Сумской области, нанеся 28 ударов по границе.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: На Хотинскую громаду россияне с беспилотника сбросили две взрывчатки.

По Белопольской громаде враг вел минометный обстрел, было 8 прилетов.

По приграничному селу Эсманской громады россияне выпустили 18 снарядов из САУ.

Взрывы повредили помещение пожарной части и автомобиль в ней. Также пострадало здание сельского клуба.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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