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Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ

Олена РощінаВівторок, 13 грудня 2022, 23:31
Окупанти підключають на ЗАЕС мобільні котельні – МАГАТЕ
ЗАЕС, фото Getty Images

На захопленій росіянами Запорізькій АЕС окупанти підключають мобільні котельні на дизельному паливі для запобігання замерзанню критичних систем станції.

Джерело: Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Деталі: Як зазначає МАГАТЕ, 13 грудня його команду на ЗАЕС поінформували, що на станції тривають роботи з випробування та введення в експлуатацію мобільних дизельних котелень, які призначені для запобігання замерзанню критично важливих систем ЗАЕС у зимовий період, в тому числі для обігріву робочих приміщень для персоналу ЗАЕС.  

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Мобільні дизельні котельні потужністю 1-3 МВт встановлені та експлуатуються на одному з енергоблоків, ще декілька розгорнуті на інших майданчиках проммайданчика.

На ЗАЕС є 20 стаціонарних аварійних дизель-генераторів, які знаходяться в режимі очікування і готові до видачі електроенергії в разі відсутності всієї електроенергії ззовні майданчика. 

Однак для підвищення здатності впоратися з такою втратою електроенергії за межами майданчика в якості запобіжного заходу в даний час також розгортаються мобільні дизель-генератори. 

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Два таких мобільних генератори у вівторок були підключені до одного з енергоблоків і перебували в режимі очікування, ще кілька мобільних генераторів проходили випробування перед підключенням до інших реакторів. 

13 грудня ЗАЕС втратила зв'язок із резервною лінією електропередач напругою 330 кіловольт (кВ) з електромережею, станція продовжувала отримувати електроенергію від основної зовнішньої лінії електропередач 750 кВ.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕ
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